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24.07.2019 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России

Текст: Элина Труханова (Орел)

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел.

Фото: iStock
Россельхознадзору поручат контролировать использование пестицидов

По информации регионального следственного управления СК РФ, 14 июня на одной из пасек в Корсаковском районе погибли сразу больше трехсот пчелосемей. Следствие полагает, что причиной пчелиного мора стали нарушения правил обработки посевов пшеницы от болезней и вредителей.

- Работники сельхозпредприятия не приняли своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан, - сообщили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Выяснение всех обстоятельство произошедшего продолжается.

Как сообщает ТАСС, в последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в ЦФО, на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3 процента пчелосемей от общего их количества в стране. По мнению специалистов Россельхознадзора, причиной этого стало отравление насекомых средствами защиты растений.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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