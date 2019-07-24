СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели пчел.

По информации регионального следственного управления СК РФ, 14 июня на одной из пасек в Корсаковском районе погибли сразу больше трехсот пчелосемей. Следствие полагает, что причиной пчелиного мора стали нарушения правил обработки посевов пшеницы от болезней и вредителей.

- Работники сельхозпредприятия не приняли своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан, - сообщили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Выяснение всех обстоятельство произошедшего продолжается.

Как сообщает ТАСС, в последнее время массовая гибель пчел была зафиксирована в ЦФО, на юге России, в Удмуртии, Республике Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По данным на 19 июля, погибло 1,3 процента пчелосемей от общего их количества в стране. По мнению специалистов Россельхознадзора, причиной этого стало отравление насекомых средствами защиты растений.