В Москве 27 июля отметят День гамбургера

В Москве 27 июля отметят Международный день гамбургера - в парке Горького пройдет музыкально-гастрономический "Бургер фест", гости которого смогут попробовать бургеры на любой вкус, а также послушать концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других популярных исполнителей.

Организаторы сообщают, что площадкой гастрофестиваля станет Пушкинская набережная, а длиться "Бургер фест" будет весь день - с 11 до 22 часов. "Для гостей фестиваля будут работать 30 ресторанных шале. Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками", - добавили организаторы.

Готовить на фестивале будут повара известных мясных ресторанов, также в парк приедут 10 фуд-траков. Вход бесплатный, музыкальная программа на сцене продлится с полудня до 18 часов.