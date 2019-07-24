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24.07.2019 13:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве 27 июля отметят День гамбургера

Текст: Александр Мелешенко

В Москве 27 июля отметят Международный день гамбургера - в парке Горького пройдет музыкально-гастрономический "Бургер фест", гости которого смогут попробовать бургеры на любой вкус, а также послушать концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, MOT, MARUV и других популярных исполнителей.

Фото: Reuters
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Организаторы сообщают, что площадкой гастрофестиваля станет Пушкинская набережная, а длиться "Бургер фест" будет весь день - с 11 до 22 часов. "Для гостей фестиваля будут работать 30 ресторанных шале. Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками", - добавили организаторы.

Готовить на фестивале будут повара известных мясных ресторанов, также в парк приедут 10 фуд-траков. Вход бесплатный, музыкальная программа на сцене продлится с полудня до 18 часов.

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