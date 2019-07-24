В Москве обокрали актрису Елену Доронину

Российская актриса кино, театра и ТВ Елена Доронина стала жертвой злоумышленников.

Как передает РЕН ТВ, 48-летнюю артистку обокрали в Москве. О чем она сообщила в полицию.

Уточнено: неизвестные подобрали ключи к двери в квартиру Дорониной на Судостроительной улице российской столицы и похитили шестьдесят тысяч рублей наличными и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба - 258 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранителями проводится по факту проверка.

Елена Евгеньевна Доронина родилась 5 января 1971 года в Барнауле. Закончила Нижегородское театральное училище, Российский университет театрального искусства (ГИТИС). Работала в Московском областном камерном театре, Московском Губернском театре, Театре Антона Чехова.

На экранах - с середины девяностых: "Ермак", "Кулагин и партнеры", "Глухарь" "О чем говорят мужчины", "Страна ОЗ", "Кухня", "Метод", "Нищеброды" - всего порядка сорока проектов.