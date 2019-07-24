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24.07.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" выросло до восьми

Текст: Денис Передельский

Количество детей, пострадавших в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае, увеличилось до восьми после поступления в больницу 12-летнего мальчика с поверхностными ожогами телам.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Хабаровского края, обращение за медицинской помощью в городскую больницу зарегистрировано в Комсомольске-на-Амуре.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае решили закрыть после пожара

В среду, 24 июля, к медикам обратились родители мальчика, который отдыхал в сгоревшем палаточном лагере на ГЛК "Холдоми". Сообщается, что в результате ЧП ребенок получил поверхностные ожоги. Общее количество пострадавших при пожаре детей увеличилось до восьми.

"У 12-летнего мальчика были зафиксированы поверхностные ожоги. Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались", - сообщила пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.

По ее словам, количество пострадавших при пожаре лагере, которые официально обратятся к врачам за помощью, может еще увеличиться. Такие обращения будут регистрироваться в обязательном порядке, чтобы пострадавшие семьи могли получить социальные выплаты от правительства Хабаровского края.

Напомним, пожар вспыхнул в палаточном лагере в ночь на 23 июля. В результате погибло четверо детей. После случившегося было объявлено о масштабной проверке всех лагерей.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

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