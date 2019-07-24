На Камчатке пострадавших геологов эвакуируют вертолетом

В Петропавловск-Камчатский вертолетом эвакуируют троих геологов, пострадавших при падении вездехода в ущелье в Быстринском районе, сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство специальных программ и по делам казачества региона.

Глубина ущелья, в которое упал вездеход с геологами, - порядка 100-140 метров. При падении два человека погибли и трое пострадали.

По предварительным данным, состояние двоих пострадавших тяжелое, у третьего - травмы средней степени тяжести.

В районе происшествия работают группы спасателей из Петропавловска-Камчатского и села Мильково.

Предположительная причина аварии - отказ тормозов вездехода.