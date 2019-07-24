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24.07.2019 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Озвучена дата похорон жертв пожара в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Двух детей, погибших во время пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", похоронят 25 июля, сообщается на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре.

Помощь в организации прощания родителям погибших оказывают МУП "Специализированный комбинат коммунального обслуживания" и Комсомольское-на-Амуре авиационное предприятие, где работает отец одной из девочек.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае решили закрыть после пожара

Дата похорон еще двоих детей пока не назначена. Все затраты на их захоронение возьмет на себя городская администрация.

Комсомольчанам предложили принести цветы к школам №32, 36 и лицею № 1, где учились дети, чтобы выразить свои соболезнования. Там же желающие могут оставить материальную помощь для семей погибших детей.

Ранее сообщалось, что их родственникам уже перечислено выплаты по миллиону рублей из резервного фонда Правительства Хабаровского края. Еще по 200 тысяч рублей им выплатят из резервного фонда администрации Комсомольска.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. В палаточном городке находились 189 детей. Четверо из них погибли.

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