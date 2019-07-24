Пострадавших при пожаре в лагере детей доставили в Хабаровск

Двух детей, которые во время пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", отравились угарным газом перевезли в Хабаровск.

До этого пострадавшие находились в больнице Комсомольска-на-Амуре. Сейчас они госпитализированы в детскую краевую.

- Детей доставили без родителей, они дали свое согласие на перевозку и госпитализацию, - сообщила пресс-секретарь правительства Хабаровского края Надежда Томченко.

Состояние ребят оценивают как удовлетворительное.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Четверо из них погибли. Пострадали семеро взрослых и двое детей.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела, начались проверки.