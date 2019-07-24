Семьи пострадавших при пожаре в Хабаровском крае получат компенсации

Денежные выплаты получат семьи пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми".

Как сообщается на сайте правительства Хабаровского края, по 200 тысяч рублей перечислят детям и взрослым, которые получили легкие травмы и по 400 тысяч рублей тем, кто получил тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

Материальную помощь для организации похорон в размере 200 тысяч рублей окажут семьям погибших детей. Кроме того, им выплатят по одному миллиону рублей.

Распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства Хабаровского края подписал глава региона Сергей Фургал. Их будут перечислять на основании заявлений в адрес краевого министерства соцзащиты.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Четверо из них погибли. Пострадали семеро взрослых и двое детей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, начались проверки.