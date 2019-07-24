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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске еще 5 детей попали в больницу после прогулки у фонтана

Текст: Анна Бондаренко

В Хабаровске увеличилось количество детей, госпитализированных после прогулки у фонтана. Ранее в краевую клиническую больницу с кишечной инфекцией попали 19 человек, сейчас, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные медицинского учреждения, еще пятеро.

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Отмечается, что у всех детей, которых на данный момент в больнице 24, одинаковые симптомы - рвота, слабость и боли в животе.

Вчера стало известно, что в инфекционное отделение больницы поступили 37 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По данным регионального Минздрава, тяжелых случаев нет, но, тем не менее, 19 детей были госпитализированы. Как выяснилось, все дети накануне отдыхали на набережной стадиона имени Ленина возле фонтана. Специалисты проверят, не там ли находился источник заболевания.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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