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24.07.2019 06:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье из подтопленного села эвакуировано 39 человек

Текст: Ольга Журман

Из-за подтопления в результате сильных осадков села Ивановка 39 местных жителей эвакуировали в город Зею. Среди них 15 детей. 

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области, эвакуация производилась двумя вертолетами.

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Ранее из этого села было эвакуировано 30 человек, из них 16 детей.

В Приамурье введен режим ЧС в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском и Тамбовском районах. Там подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.

"Пожарные и спасатели, специалисты министерств и учреждений Амурской области оказывают помощь населению в ликвидации последствий дождевого паводка", - говорится в сообщении.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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