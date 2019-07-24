В Приамурье из подтопленного села эвакуировано 39 человек

Из-за подтопления в результате сильных осадков села Ивановка 39 местных жителей эвакуировали в город Зею. Среди них 15 детей.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области, эвакуация производилась двумя вертолетами.

Ранее из этого села было эвакуировано 30 человек, из них 16 детей.

В Приамурье введен режим ЧС в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском и Тамбовском районах. Там подтоплены свыше 400 придомовых участков и десятки участков дорог. В Сковородинском районе обвалилась часть дороги, два человека пострадали.

"Пожарные и спасатели, специалисты министерств и учреждений Амурской области оказывают помощь населению в ликвидации последствий дождевого паводка", - говорится в сообщении.