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24.07.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье подростки сбежали из закрытого воспитательного учреждения

Текст: Евгения Шерешевская

Территорию специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в поселке Юхта Амурской области самовольно покинули 12 подростков. Вскоре их вернули обратно, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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О побеге несовершеннолетних стало известно 23 июля. На розыск воспитанников ориентировали наряды полиции, подключились работники учреждения и волонтеры. Спустя несколько часов беглецов нашли.

Теперь руководству учебно-воспитательного учреждения предстоит выяснить причины произошедшего и принять меры для того, чтобы подобное не повторялось.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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