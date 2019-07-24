В Приамурье подростки сбежали из закрытого воспитательного учреждения

Территорию специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в поселке Юхта Амурской области самовольно покинули 12 подростков. Вскоре их вернули обратно, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

О побеге несовершеннолетних стало известно 23 июля. На розыск воспитанников ориентировали наряды полиции, подключились работники учреждения и волонтеры. Спустя несколько часов беглецов нашли.

Теперь руководству учебно-воспитательного учреждения предстоит выяснить причины произошедшего и принять меры для того, чтобы подобное не повторялось.