В Приморье после тайфуна восстановили проезд к населенным пунктам

В Приморском крае, попавшем под влияние тропического шторма "Данас", к среде восстановили проезд ко всем населенным пунктам. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, на краевых дорогах нет затруднений с проездом.

Так, восстановлен проезд в селам Хасанского, частично Лазовского и Ольгинского районов. В Лазовском районе работы продолжаются на дорогах Сокольчи-Валентин, Валентин-Глазковка, Звездочка-Чистоводное и Киевка-Преображение.

"На участках работают три грейдера, 10 самосвалов и два экскаватора", - отметили в Примавтодоре, добавив, что дороги предстоит довести до нормативного состояния.

В Ольгинском районе аварийно-восстановительные ведут на дороге Маргаритово-Моряк-Рыболов.

Тропический шторм "Данас", который пришел в Приморье в ночь на понедельник, принес сильные дожди - во Владивостоке и некоторых районах края за ночь выпало до 50-95 процентов от месячной нормы осадков. Тем не менее, как сообщили спасатели, подъема воды на реках Приморского края до опасного уровня не произошло, однако, были отмечены переливы дорог. Значительных разрушений в результате непогоды не было.