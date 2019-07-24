Из Оренбуржья попытались вывезти в ОАЭ православную икону

Административное дело по факту вывоза из России в Объединенные Арабские Эмираты православной иконы, признанной культурной ценностью, возбудила Оренбургская таможня.

Как сообщило в среду Приволжское таможенное управление, незадекларированный груз был обнаружен второго мая инспектором поста аэропорта Оренбург в багаже россиянина, направлявшегося в восточную страну. В ходе досмотра была назначена таможенная экспертиза.

- Согласно заключению эксперта, выявленная таможенниками икона - это предмет религиозного назначения, созданный более 50 лет назад, - уточнили в ведомстве.

По решению Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования", вывоз гражданами культурных ценностей для личного пользования возможен лишь при наличии разрешительного документа Минкультуры РФ. У пассажира такого разрешения не имелось.

Икона изъята. В отношении перевозчика начато административное производство по фактам недекларирования и несоблюдения запретов на перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС (часть 1 статьи 16.2 и статья 16.3 КоАП РФ).