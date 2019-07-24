На Барабинской ЛПДС завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов

На Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов станции.

Пожарно-техническое обследование проводилось с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности на Барабинской ЛПДС в ходе производственной деятельности, выявления возможных нарушений и принятия дальнейших мер по их устранению. Комиссия провела анализ содержания зданий и сооружений станции, организации обучения персонала мерам пожарной безопасности. Специалисты проверили соблюдение противопожарного режима, наличие первичных средств пожаротушения, оценили выполнение противопожарных организационно-технических мероприятий, проверили исполнение регламентирующих документов.

Для отработки взаимодействия работников Барабинской ЛПДС были проведены контрольное учебно-тренировочное занятие и практическая тренировка по эвакуации людей из зданий и сооружений. Кроме того, персонал станции произвел проверку работоспособности систем противопожарной защиты производственного объекта. Объектом испытаний стала стационарная система водяного охлаждения резервуара вертикального стального объемом 5 тыс. куб. м. Специалисты оценивали несколько параметров, в том числе инерционность стационарной установки водяного охлаждения резервуаров, фактический расход воды на охлаждение по всей длине окружности "горящего" резервуара и половины окружности "соседнего с горящим" резервуаров, давление воды в системе противопожарного водопровода, а также наличие запаса воды.

Как отметил заместитель главного инженера - начальник управления производственного контроля и промышленной безопасности АО "Транснефть - Западная Сибирь" Сергей Березняк, проведение пожарно-технического обследования - важная составляющая противопожарной профилактики. Все объекты АО "Транснефть-Западная Сибирь" оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации, наружного и внутреннего противопожарного водопровода. Резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции оснащены системами автоматического пожаротушения пеной низкой, средней и высокой кратности в соответствии с требованиями по пожарной безопасности. Кроме того, пожарные подразделения и личный состав пожарной охраны укомплектованы современным пожарно-техническим вооружением, пожарными автомобилями и первичными средствами пожаротушения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"