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24.07.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Площадь лесных пожаров в Иркутской области возросла на треть

Текст: Алексей Бондарев

В Иркутской области за последние сутки существенно выросла площадь лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, огнем охвачено 458 тысяч гектаров. Ранее говорилось о возгорании 342 тысяч гектаров.

Фото: Юлия Мякишева
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По данным ведомства, по состоянию на семь утра 24 июля на территории края действуют 112 пожаров. Огонь распространился в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах. Общая площадь - 458732,5 га. Из них девять очагов удалось локализовать на площади 9,6 га.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, на территории лесного фонда удалось ликвидировать три возгорания, одно из которых находилось на земле ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". В ведомстве отметили, что всего по России зафиксировано порядка 400 лесных пожаров совокупной площадью 1,6 миллиона гектаров. Сложной остаются ситуации в Красноярском крае, где горит 740 тысяч гектаров, а также в Якутии, где полыхают более 500 тысяч гектаров.

Как уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края, за минувшие сутки на территории региона удалось ликвидировать 24 лесных пожара совокупной площадью более 4,9 тысячи гектаров. Отмечается, что большая часть возгораний действует в отдаленных и труднодоступных районах края. На данный момент зафиксировано 108 таких пожаров площадью 838,6 тысячи гектаров. Три очага необходимо тушить. Также подчеркивается, что многие очаги приходятся на территории Эвенкии, где длительное время не было дождей, а температура воздуха стабильно держится на отметке в +30 градусов. Из-за сухих гроз возникают новые возгорания. Сейчас в Эвенкии усилена авиапожарная группировка.

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