Представители "Транснефть - Западная Сибирь" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам

В Сибирском федеральном университете (г. Красноярск) состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института нефти и газа.

Заместитель начальника Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) Владимир Сиротский от лица руководства АО "Транснефть - Западная Сибирь" поздравил выпускников и пожелал им успехов в будущей профессии. Он отметил, что АО "Транснефть - Западная Сибирь" приглашает лучших выпускников университета для работы на производственных объектах предприятия.

Акционерное общество и Сибирский федеральный университет (СФУ) связывают крепкие партнерские отношения. С 2012 года ведется сотрудничество в области профессионального образования, научно-технической и учебно-методической деятельности. Цель сотрудничества - подготовка высокопрофессиональных кадров для предприятий отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и повышение уровня подготовки выпускников профильных инженерных специальностей.

Ежегодно студенты университета проходят учебную и производственную практику на объектах предприятия, узнают специфику работы нефтепроводной отрасли, расширяют свои теоретические знания и практические навыки. С 2012 по 2019 год на объектах предприятия прошли практику 132 студента СФУ по направлениям, востребованным в АО "Транснефть - Западная Сибирь". Среди них - "Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (нефтепродуктообеспечение и газоснабжение)", "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов", "Пожарная безопасность".

Кроме того, для молодых сотрудников и студентов вуза предоставляется возможность участия в научно-технических конференциях и семинарах, которые проводит АО "Транснефть-Западная Сибирь". Проводится совместная комиссионная работа преподавателей СФУ и специалистов общества во время проведения государственной аттестации. Ежегодно предприятие выплачивает именные стипендии лучшим студентам, мотивируя их таким образом на высокие достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"