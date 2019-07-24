Вандалы в Кисловодске уничтожили барельеф Лермонтова

В национальном парке "Кисловодский" в ночь на среду трое неизвестных выломали из стены барельеф поэта Михаила Лермонтова. Как сообщили в пресс-службе парка, инцидент произошел на одной из смотровых площадок архитектурного ансамбля.

Этот барельеф был установлен в парке Кисловодска 71 год назад, его автор - скульптор Григорий Валуйский.

- По факту повреждения памятника, капитальный ремонт которого был проведен в 2017 году, правоохранительными органами проводится проверка на предмет установления личностей злоумышленников, - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации города-курорта.

Судя по видеозаписи, которую выложили на странице парка в Instagram, вандалы пришли к барельефу ночью, причем их было не меньше трех человек. На вредительство у бандитов ушло около минуты - один из неизвестных залез на барельеф и руками вырвал его из стены. Обломки фигуры нашли внизу - вандалы просто разбили ее об плитку.

Кстати

27 июля в Пятигорске состоится день памяти Лермонтова, и в этот же день начнется международный фестиваль народного творчества по произведениям великого поэта "Парус судьбы". Кроме того, сейчас на КМВ с визитом прибыли потомки Лермонтова из готландской ветви рода.