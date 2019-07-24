В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика

В Дагестане восемь сотрудников полиции пострадали при опрокидывании служебного грузовика около населенного пункта Калиновка. В автомашине "Урал" находились бойцы временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России на Северном Кавказе.

Как сообщают РИА Новости, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. После оказания первой помощи в больницу Тарумовского района были госпитализированы три человека.

"Во время движения у автомашины лопнуло правое переднее колесо, вследствие чего произошло опрокидывание", - сообщает пресс-служба МВД региона.

По факту ДТП проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.