На Вологодчине возбудили дело в связи с избиением шестилетнего ребенка

Вологодское следственное управление расследует уголовное дело о нападении на ребенка в поселке Вожеге. Дело возбудили по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ведомства.

20 июля ребенок катался на велосипеде на главной площади Вожеги и не вернулся вовремя домой. Родители заволновались, стали его искать, обратились в полицию. Там и выяснили, что мальчик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Следователи восстановили картину ЧП. Оказалось, что на площади находились два молодых человека. Они завели разговор с мальчиком, а потом позвали его в гаражи. Там один из молодых людей, 24-летний местный житель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, избил ребенка. Мальчик потерял сознание. Случайный прохожий обнаружил малыша.

Сейчас следователи разыскивает подозреваемого, который является фигурантом еще одного уголовного дела об угоне машины.