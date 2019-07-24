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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине возбудили дело в связи с избиением шестилетнего ребенка

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Вологодское следственное управление расследует уголовное дело о нападении на ребенка в поселке Вожеге. Дело возбудили по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ведомства.

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20 июля ребенок катался на велосипеде на главной площади Вожеги и не вернулся вовремя домой. Родители заволновались, стали его искать, обратились в полицию. Там и выяснили, что мальчик находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Следователи восстановили картину ЧП. Оказалось, что на площади находились два молодых человека. Они завели разговор с мальчиком, а потом позвали его в гаражи. Там один из молодых людей, 24-летний местный житель, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, избил ребенка. Мальчик потерял сознание. Случайный прохожий обнаружил малыша.

Сейчас следователи разыскивает подозреваемого, который является фигурантом еще одного уголовного дела об угоне машины.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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