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24.07.2019,  
17:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодки Северного флота в День ВМФ покажут всплытие и погружение

Атомная подводная лодка "Псков" и большая дизель-электрическая субмарина "Калуга" Северного флота в День Военно-морского флота продемонстрируют всплытие и погружение. Это одно из самых зрелищных мероприятий праздника, который отметят 28 июля.
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач продемонстрируют после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи подводных лодок выполнят погружение из надводного положения, а потом отработают элемент всплытия. За действиями субмарин можно будет наблюдать в Кольском заливе, на рейде главной базы Северного флота - города Североморска.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Жители Североморска увидят атаку подводной лодки

- Мы сделали все для того, чтобы праздник Военно-морского флота для жителей и гостей Североморска был зрелищным и запоминающимся. На Приморской площади состоится парад войск, а на рейде - парад кораблей. Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят погружение и всплытие, малые противолодочные корабли будут атаковать подводную лодку с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов. Еще один зрелищный эпизод - бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации, - рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 35 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

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