В Петербурге задержали мужчину, избившего восьмилетнего сына

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который умышленно ударил дверью своего несовершеннолетнего ребенка. Восьмилетний мальчик получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о госпитализации ребенка в тяжелом состоянии с различными травмами поступила в полицию 22 июля. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в тот вечер во время ссоры 41-летний мужчина толкнул свою 16-летнюю падчерицу. Девочка держала на руках восьмилетнего сына петербуржца. Мальчик упал на пол, а затем отец специально ударил его дверью.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого задержали.