Жители Североморска увидят атаку подводной лодки

Ключевым эпизодом праздника в честь Дня Военно-морского флота России в Североморске станет показательная атака на подводную лодку. Выполнит ее малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил.

В акватории Кольского залива "Юнга" атакует подлодку условного противника при помощи реактивных бомбометных установок РБУ-6000, сообщили в Минобороны РФ.

Реактивный бомбомет РБУ-6000 предназначен для уничтожения вражеских подводных лодок и торпед. 12-ствольная пусковая установка наводится и заряжается автоматически, она способна выпустить боезапас менее чем за шесть секунд при волнении моря до восьми баллов. 119-килограммовые бомбы могут погружаться на глубину до 450 метров и срабатывать при контакте с целью или на заданной глубине. Есть и акустический неконтактный взрыватель. Срабатывание одной бомбы вызывает детонацию других в радиусе 100 метров.