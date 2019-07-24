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24.07.2019,  
09:10
Текст:  Антон Валагин

Жители Североморска увидят атаку подводной лодки

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Ключевым эпизодом праздника в честь Дня Военно-морского флота России в Североморске станет показательная атака на подводную лодку. Выполнит ее малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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В акватории Кольского залива "Юнга" атакует подлодку условного противника при помощи реактивных бомбометных установок РБУ-6000, сообщили в Минобороны РФ.

Реактивный бомбомет РБУ-6000 предназначен для уничтожения вражеских подводных лодок и торпед. 12-ствольная пусковая установка  наводится и заряжается автоматически, она способна выпустить боезапас менее чем за шесть секунд при волнении моря до восьми баллов. 119-килограммовые бомбы могут погружаться на глубину до 450 метров и срабатывать при контакте с целью или на заданной глубине. Есть и акустический неконтактный взрыватель. Срабатывание одной бомбы вызывает детонацию других в радиусе 100 метров.

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