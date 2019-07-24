На Дону поймали браконьеров за улов на 1,5 миллиона рублей

В Ростовской области на побережье Таганрогского залива пограничный наряд задержал двух местных жителей, которые промышляли браконьерством в Азовском море.

Как сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России, браконьеров задержали в тот момент, когда они перегружали незаконно добытый улов из моторной лодки типа "Касатка" в автомобиль "Газель". У нарушителей правил рыбной ловли изъяли сети, длиной более 300 метров и свыше 2000 экземпляров ерша, тарани, судака и рыбца.

"По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам составил порядка 1,5 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение правил рыболовства во внутренних морских водах и пограничного режима. Кроме того, браконьеры могут лишиться снастей, а также лодки и микроавтобуса.