На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян

В Краснодарском крае усыпили более полутора сотен экзотических обезьян, над которыми проводились незаконные опыты в одном из местных научно-исследовательских институтов. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.

По данным ведомства, в 2017-2019 годах российская компания задекларировала ввоз пяти партий яванских приматов под видом зоопарковых и цирковых животных. Обезьян переправляли из Вьетнама регулярными рейсами авиакомпаний в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС. Всего импортировали 300 особей стоимостью более 8,5 миллиона рублей.

"Выяснилось, что животных использовали в одном из НИИ Краснодарского края для медицинских опытов. А данная деятельность требует сертификации для проведения научно-исследовательской работы с животными. При этом ввоз приматов производится с соблюдением особых условий транспортировки. В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и впоследствии подвержена эвтаназии. Оставшимся животным подыскивают приют в зоопарках ЮФО и других федеральных округов.