В 2018 году в России объявлено десятилетие детства. Поставлена задача до 2024 года существенно снизить уровень младенческой смертности. Как этого достичь, почему семья должна планировать рождение ребенка заранее и можно ли надолго отложить рождение первенца, чтобы "пожить для себя"? Об этом наш разговор с главврачом Ростовского областного перинатального центра Максимом Уманским и руководителем отдела охраны здоровья женщин и детей министерства здравоохранения региона Татьяной Выгонской.

Максим Николаевич, какие направления в развитии центра считаете важнейшими и что хотели бы вывести на новый уровень?



Максим Уманский: Перинатальный центр работает уже девятый год, хорошие показатели в этом учреждении были и до того, как я его возглавил, все свои функции он выполнял в должной мере. Сегодня центр участвует в нацпроекте "Здравоохранение" по основным его направлениям. Прежде всего, в том, что касается детства, начиная с первого дня жизни ребенка. В наши функции входит реализация всех стратегий выхаживания: приоритет грудного вскармливания, ранняя выписка, проведение вакцинации в установленном порядке и необходимых скринингов. Еще одно важнейшее направление - внедрение цифровых технологий. Мы являемся координационным центром для всего региона, к нам стекается информация как по акушерству и гинекологии, так и по неонатологии. В ручном режиме анализировать такой массив данных сложно. Совместно с минздравом мы начинаем дистанционный мониторинг, который обеспечит полную и своевременную обработку информации. Необходимо перестроить организационные процессы с учетом возможностей современных технологий, разработать новый регламент взаимодействия. Все медицинские организации должны создавать и хранить документы в цифровом формате и завершить интеграцию с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ). В перинатальном центре мы уже включили в этот процесс акушерско-гинекологическую службу, работаем над подключением неонатальной службы и лабораторного комплекса. Думаю, что к концу года полностью перейдем на "цифру".

Но цифровизация не панацея?



Максим Уманский: Цифровизация - это инструмент, она не заменит врачей. У нас давно и успешно развивается телемедицина, но личное общение с доктором по-прежнему необходимо. Ростовская область - регион большой, количество женщин, нуждающихся в консультациях в перинатальном центре, тоже немалое, поэтому мы выстроили работу так, чтобы помощь была максимально доступной. Начали с поликлинического звена, рассчитанного на 100 посещений в день. Сейчас среднее количество женщин, получающих консультации, - от 120 до 150. Активизировали свою деятельность и в селе: выездные бригады по неонатологическому профилю уже работают, к концу года заработают акушерско-гинекологические бригады. В неонатальном центре увеличили количество реанимационных коек, сейчас их 18. Что касается акушерства, все тенденции в этой области, реализованные в федеральных и национальных центрах, стараемся внедрять у себя. Это такие проекты, как мягкие роды, медленное кесарево. Партнерские роды у нас практикуются давно, мы обеспечили совместное проживание, доступ в родзалы, открыли реанимации.

Один из самых отчетливых результатов, которых нам удалось достичь, - снижение частоты кесаревого сечения. Если средняя частота этой операции из года в год была в районе 50 процентов, то по последним результатам она снизилась до 37 процентов, а в июне даже до 35. Бытует мнение, что кесарево совершенно безобидно. Эта операция действительно безопасна, но может вызывать отдаленные последствия. Поэтому она должна применяться только тогда, когда это необходимо по показаниям.

Татьяна Викторовна, как выглядит наш регион в сравнении с другими по детской смертности?



Татьяна Выгонская: Мы регистрируем плавное снижение этого показателя, регион не лихорадит, что говорит о качественном процессе. Коллеги из федеральных центров отмечают хорошо налаженную маршрутизацию наших пациенток. Когда у женщины определяется высокая или средняя степень риска, то, даже если она живет в самом отдаленном районе, ее направят в учреждение, где ей окажут квалифицированную помощь. Сейчас рождаемость упала по объективным причинам: в детородный период вступило поколение 90-х, когда был демографический провал. Теперь представьте себе родильный дом, принимающий не более 100 родов в год, - а таких немало! И там всего пяти детям, может быть, понадобится реанимационная помощь. Чтобы оказывать им помощь, нужна высочайшая квалификация. Она нарабатывается там, где есть постоянная практика. В поселковом роддоме такой возможности нет. Поэтому закрытие маленьких родильных домов с медицинской точки зрения полностью оправданно. Делается это исключительно в интересах ребенка и матери. За счет централизации медицинской помощи младенческая смертность уже снизилась в 2018 году до 5,1 на тысячу рождений, этот показатель соответствует общероссийскому.

Итак, женщину везут в перинатальный центр. Насколько он сегодня обеспечен оборудованием и кадрами?

Максим Уманский: Центр оснащен, как хорошая европейская клиника. В прошлом году нас включили в программу модернизации, выделили на это порядка 187 миллионов рублей. Теперь о кадрах. Это болезненная тема не только для перинатального центра, но и для здравоохранения в целом. Самый правильный вариант - воспитывать собственные кадры. Центр является клинической базой для кафедры акушерства и гинекологии и неонатологи Ростовского медуниверситета. Однако полностью проблему это не решает. Да, наша работа одна из самых интересных, но она же и самая напряженная. Наши врачи буквально живут на работе. Сейчас, когда все стремятся к высокооплачиваемой и спокойной должности, мне нужны очень сильные аргументы, чтобы убедить молодого доктора прийти к нам. На одном энтузиазме долго не продержишься. Должны быть государственные программы, предусматривающие социальные льготы для врачей.

Ключевой вопрос

Татьяна Викторовна, многое ведь и от молодой мамы зависит. Как подготовиться к беременности?



Татьяна Выгонская: Супруги (подчеркиваю: супруги, ведь ответственность лежит на двоих) должны думать о благополучной беременности не в тот день, когда увидели на тесте две полоски, а значительно раньше. Минимум за три месяца прийти к доктору, обследоваться и попытаться избавиться от возможных проблем на этапе планирования. А лучше гораздо раньше! В России всего один процент беременностей запланирован, в благополучных районах - 5 процентов. Это просто варварство. Особенно сегодня, когда многие откладывают материнство. Эволюцией заложено, что лучший срок для этого - с 18 до 30 лет, потом шансы на благополучную беременность падают, поэтому бесконечно откладывать рождение ребенка не стоит. Но, к сожалению, супружеские пары все чаще решаются завести ребенка после 30 и даже после 40 лет. Действительно появились новые технологии, мы умеем диагностировать отклонение в развитии задолго до рождения, выхаживаем 500-граммовых детей, обычной процедурой стало ЭКО. Но родители должны знать о возможных осложнениях, с которыми врачи могут справиться не всегда. Все надо делать вовремя, в том числе и рожать. Иногда у медиков спрашивают, зачем выхаживать младенцев с экстремально маленькой массой и не является ли ЭКО грубым вмешательством в эволюционные процессы. Когда-то такие сомнения высказывались относительно операций на сердце в младенческом возрасте. А сейчас мы научились делать их, не вскрывая грудную клетку, через сосуды. Огромное количество детей даже не знают о том, что когда-то их жизнь была под угрозой. Такие этапы проходят все новые технологии. Надо дать врачам спокойно и ответственно работать, и вы увидите, каких результатов достигнет медицина.