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24.07.2019 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Краснодаре началась проверка сообщения о применении насилия в отношении малолетних со стороны воспитателя дошкольного учреждения.

Житель Кубани рассказал, что посадил сына на цепь за воровство

"В СМИ опубликована видеозапись, на которой изображено, как женщина наносит удары нескольким малолетним воспитанникам в одном из дошкольных учреждений краевого центра", - уточнили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

Сотрудники СК собираются установить детей, пострадавших от противоправных действий воспитателя, а также дадут оценку действиям работников дошкольного учреждения.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно, речь в выложенном в соцсетях видео идет о детском саде № 176 "Карандаш", расположенном в Прикубанском округе в ЖК "Панорама". Здесь уже также работают представители администрации города и полицейские.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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