СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

В Краснодаре началась проверка сообщения о применении насилия в отношении малолетних со стороны воспитателя дошкольного учреждения.

"В СМИ опубликована видеозапись, на которой изображено, как женщина наносит удары нескольким малолетним воспитанникам в одном из дошкольных учреждений краевого центра", - уточнили в пресс-службе следственного управления СК по краю.

Сотрудники СК собираются установить детей, пострадавших от противоправных действий воспитателя, а также дадут оценку действиям работников дошкольного учреждения.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно, речь в выложенном в соцсетях видео идет о детском саде № 176 "Карандаш", расположенном в Прикубанском округе в ЖК "Панорама". Здесь уже также работают представители администрации города и полицейские.