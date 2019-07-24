В сочинском "Сириусе" пройдет смена для студентов-программистов

Образовательный центр "Сириус" и Яндекс проведут проектную смену для студентов-разработчиков. В течение двух недель ребята будут работать над самыми перспективными IT-проектами.

В фокусе - компьютерное зрение, системы хранения данных, автоматическая обработка текста и машинное обучение. Плюс - анализ, дизайн и оптимизация квантовых алгоритмов.

"Для ребят это будет полное погружение в процесс создания новых технологий. Две недели, практически 24/7 они будут писать код в тесном контакте с наставниками, - рассказала Евгения Куликова, руководитель службы академических программ Яндекса. - "Фишка" в том, что мы попытаемся воспроизвести результаты последних научных достижений в области машинного обучения, отработаем механизмы их внедрения в производство. Это сделать не так-то просто. Но для индустрии самое ценное - именно практическая реализация идеи. На это и будет "заточена" вся работа".

Как это может выглядеть на практике? К примеру, сейчас по всему миру пытаются "прокачать" систему компьютерного зрения. Один из проектов позволит автоматически улучшать или исправлять фотографии прямо во время съемки, а второй - создавать захватывающие пейзажи с помощью генераций изображений-панорам.

На что еще способно машинное обучение? К примеру, человек часто может предсказать реакцию другого на ту или иную фразу. Это сейчас учатся делать и компьютеры. Причем показывают уже довольно точные результаты.

Попасть на "айтишную" смену в "Сириус" сможет любой студент бесплатно. Отбор стартует уже в конце августа. Заявку на участие можно оставить на сайте образовательного центра. Затем - решить набор задач по программированию от Яндекса. Самых успешных ребят ждет собеседование с наставниками. В итоге на смену, которая пройдет в ноябре, попадут 25-30 счастливчиков.

Бонусы программы? Кроме бесценного опыта в прикладных исследованиях и машинном обучении, ребята получат огромный плюс в резюме, который позволит легко устроиться на стажировку.