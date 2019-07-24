Спикер Госдумы вручил грамоту главе Росреестра

Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко в среду получила из рук председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина почетную грамоту нижней палаты парламента "За большой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации".

Торжественная церемония прошла в зале заседаний Госдумы. Отмечается, что такой грамотой награждаются граждане России за особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма, укрепление демократии и конституционного строя.