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Умер легендарный музыкант Арт "Poppa Funk" Невилл

Музыка
    24.07.2019, 13:28
Текст:   Олег Усков

Важный американский музыкант, клавишник, певец и автор песен Арт Лэнон "Poppa Funk" Невилл скончался в возрасте 81 года в этот понедельник в своем доме в Новом Орлеане. О чем сообщает Fox News со ссылкой на менеджера музыканта.

Уточняя, что легендарный музыкант отошел мирно. Причина смерти не указана, но известно, что после перенесенной не так давно операции на спине, прошедшей с осложнениями, состояние Поппы неуклонно ухудшалось и "проблем со здоровьем было множество".   

Губернатор штата Джон Белл Эдвардс тут же выступил со скорбным заявлением, где отметил, что со смертью Поппы "Луизиана потеряла свою икону".

Арт Невилл был сооснователем The Hawketts, "семейной" группы Neville Brothers, Neville Sounds и "новаторского фанк-коллектива" The Meters. В последнем случае оказав гигантское влияние на субжанр новоорлеанского фанка. Чему аргумент - три премии "Грэмми" Арта.

The Meters сопровождали The Rolling Stones в их турах по Америке в 1975 году и Европе в 1976 году, работали с Полом Маккартни и Робертом Палмером.

Группа распалась в 1977-м, из-за "финансовых, творческих и управленческих разногласий", но ее участники далее играли вместе в составе Funky Meters и Meter Men. И после воссоединились для различных выступлений.

Члены Red Hot Chili Peppers неоднократно отмечали, что The Meters для них - один из базовых источников вдохновения.

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