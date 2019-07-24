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Умер соратник Кена Кизи, писатель и сценарист Пол Красснер

Литература
    24.07.2019, 14:19
Текст:   Олег Усков

Огромная контркультурная легенда Пол Красснер умер 21 июля в своем доме в Дезерт-Хот-Спрингс, Калифорния, на 88-м году жизни. Об этом пишет Variety, причины смерти артиста не уточняя.

Печальную информацию подтвердила дочь Красснера Холли.

Красснер, родившийся 9 апреля 1932 года в Бруклине, Нью-Йорк, - американский чудо-ребенок (начал выступать в шесть лет), писатель, журналист, комик, актер, редактор начавшего выходить в 1958-м сатирического журнала The Realist, один из основателей глумливого движения йиппи (yippies), соратник Кена Кизи по движению Merry Pranksters, друг и протеже скандального комика Ленни Брюса (и далее - редактор автобиографии Ленни).

Пол был автором и редактором множества едких и радикальных книг, пластинок с записями стендап-номеров, сценаристом и организатором абсурдистских акций. Вроде выдвижения свиньи на пост президента США.

За ряд своих эскапад подвергался гонениям, был бросаем в застенки и бит полицией. После отмечая, что еще легко отделался.

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