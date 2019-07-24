В поездах дальнего следования разрешили провозить енотов и ежей

Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. С июля 2019 года список расширился. В него вошли в том числе лемуры, мелкие обезьяны, карликовые свиньи, белки, ежи, еноты и тритоны. При этом указанные в списке животные могут быть не допущены к поездке, если они в том числе не являются домашними, беспокойны или имеют болезненный вид.

В сообщении уточняется, что изменились и требования к перевозке животных. Так, для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки или контейнера. Для чистоты клетка или контейнер должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки.

Для удобства оформления количество заявлений на перевозку питомцев сократилось с четырех до двух, при этом непосредственно в кассе заполняется только лицевая сторона заявления (сведения об отправителе и вид животного), отмечается в сообщении.

"Федеральная пассажирская компания" ввела услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. Сейчас услуга доступна в 226 поездах дальнего следования.