ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились

Мнения россиян о том, будет ли материальная поддержка государства стимулировать их к рождению ребенка, разделились почти поровну. 42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное. Для них материальная поддержка государства не является стимулом для роста семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, на которые ссылается ТАСС.

При этом почти половина или 45 процентов опрошенных соглашаются со значимостью материальной поддержки семей с детьми, но не считают, что она оказать влияние на демографическую ситуацию в стране. Более того, каждый пятый из опрошенных или 20 процентов не верят в пользу предложенных материальных мер поддержки.

Среди тех, кто верит в материальное стимулирование рождаемости, самые востребованные меры поддержки - льготы по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70 процентов), строительство жилья на своей земле (67 процентов) и получение детских пособий, но не ниже двух прожиточных минимумов на человека (67 процентов).

Также около 64 процентов тех, кто хотел бы родить ребенка, заявили о намерении воспользоваться вычетом в 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий или последующий ребенок. Еще 62 процента предпочли бы снизить ставки по ипотеке.