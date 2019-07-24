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24.07.2019 11:26
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Мнения россиян о господдержке рождаемости разделились

Текст: Владимир Емельяненко

Мнения россиян о том, будет ли материальная поддержка государства стимулировать их к рождению ребенка, разделились почти поровну. 42 процента сограждан полагают, что материальное стимулирование придаст им смелости на рождение детей, чуть больше - 52 процента утверждают обратное. Для них материальная поддержка государства не является стимулом для роста семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, на которые ссылается ТАСС.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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При этом почти половина или 45 процентов опрошенных соглашаются со значимостью материальной поддержки семей с детьми, но не считают, что она оказать влияние на демографическую ситуацию в стране. Более того, каждый пятый из опрошенных или 20 процентов не верят в пользу предложенных материальных мер поддержки.

Среди тех, кто верит в материальное стимулирование рождаемости, самые востребованные меры поддержки - льготы по уплате налогов на недвижимость для многодетных семей (70 процентов), строительство жилья на своей земле (67 процентов) и получение детских пособий, но не ниже двух прожиточных минимумов на человека (67 процентов).

Также около 64 процентов тех, кто хотел бы родить ребенка, заявили о намерении воспользоваться вычетом в 450 тысяч рублей из ипотечного кредита семьи, где рождается третий или последующий ребенок. Еще 62 процента предпочли бы снизить ставки по ипотеке.

Общество Семья и дети Наука и образование ВЦИОМ Материнский капитал
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