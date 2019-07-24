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Видео: гитарист "Кино" ответил Metallica исполнением их песни

Рок
    24.07.2019, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Как говорится, алаверды, от нашего стола - вашему: бывший участник групп "Кино" и "Ю-Питер" Юрий Каспарян, на днях прохладно прокомментировавший кавер на "Группу крови" от Metallica, сделал ответный ход. 

В рамках проекта "Симфоническое кино" была исполнена композиция американской трэш-легенды Enter Sandman.

"Москва, спасибо! Наш ответ Metallica!" - пояснено в подписи к видео.

"…И сделал это более профессионально чем металлюги", "…Причём сыграл на порядок лучше!!!", "По сыгранности он реально превзошел этих патлатых", "Кирк Хэммет конечно голова, но до Юрия нашего Каспаряна ему еще тренироваться и тренироваться...", "Эстетический нокаут", - поделились мнениями комментаторы.

Проект Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина "Симфоническое кино" существует с 2010 года.

В его рамках репертуар "Кино" исполняется симфоническим оркестром.

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