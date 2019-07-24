Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Резонансный вопрос был задан на пресс-конференции в Гаване. Грант напомнил Лаврову слова Путина о том, что "между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия..."

Министр, однако, усомнился в том, что президент России мог произнести такую фразу. И теперь Захарова подтвердила правоту своего руководителя. Как она напомнила, отвечая на вопрос того же Гранта о сотрудничестве со странами Латинской Америке в 2010 году, Путин сказал: "… если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. "Свято место пусто не бывает" - так говорят в России..."

Грант трактовал эти слова по-своему, и спустя 9 лет задал главе МИД РФ провокационный вопрос. Когда Захарова, в свою очередь, упрекнула журналиста в искажении смысла, тот сослался на, возможно, некачественный перевод. А вот ее вопрос о том, почему же за прошедшее время Грант не потрудился уточнить слова российского президента и проверить оригинал, вразумительного ответа не последовало.