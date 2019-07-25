"Единая Россия" поставит вопрос об ограничениях бонусов топ-менеджеров

Фракция "Единая Россия" в следующую - осеннюю - думскую сессию начнет широкую дискуссию по вопросу ограничения выплаты бонусов топ-менеджеров госкорпораций. Об этом заявил журналистам руководитель думских единороссов, вице-спикер ГД Сергей Неверов.

Одним из приоритетов для фракции в новую сессию будет вопрос социальной справедливости, подчеркнул парламентарий. Именно тема больших выплат топ-менеджеров - одна из самых популярных в обращениях граждан в адрес депутатов, пояснил он.

Какие "рамки" нужны для выплаты бонусов топ-менеджеров госкорпораций, - этот вопрос надо обсуждать, заявил Неверов. Он напомнил, что ранее был принят закон об ограничении "золотых парашютов" - выходных "пособий" топ-менеджеров.

Неверов отметил, что выплаты руководству компаний по итогам года могут составлять сотни миллионов рублей. Он привел в пример резонансную историю с "Почтой России", рядовые сотрудники которой получают довольно скромные зарплаты.

В какой форме можно оформить такое ограничение - это вопрос дискуссионный. В частности, это будет обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии, отметил депутат.