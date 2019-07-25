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25.07.2019 07:54
Рубрика: Спорт

Футболист требует от WADA 16 млн евро за ошибочную дисквалификацию

Текст: Максим Домчев
Мамаду Сако (справа). Фото: John Walton/PA via AP Мамаду Сако (справа). Фото: John Walton/PA via AP
Мамаду Сако (справа). Фото: John Walton/PA via AP

Французский футболист Мамаду Сако подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство из-за ошибки которого не смог сыграть в финале Лиги Европы и пропустил чемпионат Европы.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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В 2016 году Мамаду Сако, сейчас выступающий за "Кристал Пэлас", был футболистом "Ливерпуля". В апреле 2016-го он был отстранен на 30 дней от футбола - в его допинг-пробе обнаружили препараты для похудения. В результате этого решения футболист сборной Франции не смог сыграть в финальном матче Лиги Европы и пропустил чемпионат Европы.

Однако позже Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение оправдать футболиста, поскольку данный препарат не входит в число запрещенных WADA препаратов. Сако был вынужден уйти из "Ливерпуля" в более скромный "Кристал Пэлас".

Как сообщает Guardian, адвокаты футболиста считают, что из-за этой ошибки Сако потерял около 16 миллионов евро. И эти средства футболист хочет взыскать с WADA. При этом Всемирное антидопинговое агентство всячески отрицает свою вину в переходе игрока из "Ливерпуля" в "Кристал Пэлас".

Спорт Футбол Допинговые скандалы
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