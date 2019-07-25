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Hulu выпустит сериал по мотивам книги "Автостопом по галактике"

Новости
    25.07.2019, 20:30
Текст:   Илья Маршак
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Серия юмористических научно-фантастических романов английского писателя Дугласа Адамса "Автостопом по галактике" послужит основой для одноименного сериала. Проект готовится для стриминговой платформы Hulu, сообщает портал Deadline.

Производством сериала займется компания ABC Signature, шоураннерами назначены Джейсон Фьюкс ("Чудо-женщина", "Ледниковый период 4") и Картлон Кьюз ("Остаться в живых", "Детектив Нэш Бриджес"). Дата выхода и актерский состав пока неизвестны.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа"

По сюжету, космический путешественник Артур Дент выживает после нападения на Землю вражеской расы инопланетян и оказывается на борту космического корабля президента Галактики, где встречает депрессивного робота Марвина и Тришу МакМиллан - вторую после Артура уцелевшую землянку. Вместе герои отправляются на поиски Основного Вопроса к Основному Ответу.

Это будет уже не первая экранизация книги: в 1982 году состоялась премьера сериала на 6 эпизодов, а в 2005 году на экраны вышел полнометражный фильм с участием Мартина Фримена, Зои Дешанель, Сэма Рокуэлла и Мос Дэфа.

Серия "Автостопом по галактике", в которую входят шесть книг, началась как сценарий радиопостановки, который позже был адаптирован и переписан до состояния самостоятельного литературного произведения. Впоследствии история была переведена на 30 языков мира и стала культовой для поклонников научной фантастики.

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