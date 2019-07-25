Постановление администрации Курской области от 24 июля 2019 года № 675-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 2 квартал 2019 года"

В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 2 квартал 2018 года:
в расчете на душу населения 10162 рубля;
для трудоспособного населения 10927 рублей;
для пенсионеров 8447 рублей;
для детей 10107 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойт
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