Постановление администрации Курской области от 24 июля 2019 года № 675-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 2 квартал 2019 года"

Новости

Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве 11:13
СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья 11:13
"Единая Россия" поставит вопрос об ограничениях бонусов топ-менеджеров 11:13
Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 11:11
Вышел трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Задержан главный судебный пристав Пермского края 11:10
В Тюменской области нашли новый вид гриба 11:07
В Подмосковье задержана банда Олега Черного 10:56
В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми" 10:55
Из горевшего лагеря "Холдоми" под Хабаровском вывезли всех детей 10:55
В Сочи после мощного ливня подтоплены дома и дворы 10:54
СМИ: Миллиардер Эпштейн мог совершить попытку самоубийства в тюрьме 10:50
Ученые подсчитали, сколько бактерий содержит яблоко 10:47
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область 10:43
"Краснодар" купит экс-игрока сборной Франции Реми Кабелля 10:35
В Якутске суд наказал журналиста за злоупотребление свободой информации 10:20
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова 09:57
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек 09:55
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море 09:54
В Башкирии дальнобойщик умер от приступа за рулем автомобиля 09:53
Власти поддержали идею наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми" 09:51
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Воронежем 09:50
Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье" 09:42
На Кубани из-под конвоя сбежал особо опасный преступник без пальца 09:35
До 25 градусов тепла прогреется воздух в четверг в столице 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 июля 2019 г.

Постановление администрации Курской области от 24 июля 2019 года № 675-па "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Курской области за 2 квартал 2019 года"

Дата подписания 24 июля 2019 г.
Опубликован 25 июля 2019 г.

В соответствии с Законами Курской области от 6 апреля 2005 г. № 26-ЗКО "О прожиточном минимуме в Курской области" и от 28 марта 2013 г. № 17-ЗКО "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения Курской области" Администрация Курской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Курской области за 2 квартал 2018 года:

в расчете на душу населения 10162 рубля;

для трудоспособного населения 10927 рублей;

для пенсионеров 8447 рублей;

для детей 10107 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойт

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Северная Корея произвела запуск ракеты
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"
Издан приказ о закрытии лагеря в Хабаровском крае после пожара
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Проекты
Кинократия
Кинократия
Новый "Король Лев" бьет рекорды по сборам во всем мире
Русское оружие
Русское оружие
Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге