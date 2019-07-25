Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом для белорусского спорта

Не почивать на лаврах прошедших в июне II Европейских игр посоветовал руководителям страны президент Беларуси во время посещения 25 июля блока плавательных бассейнов Ветковской детско-юношеской спортивной школы в Гомельской области, информирует его пресс-служба. Лукашенко не сомневается в том, что предстоящие XXXII летние Олимпийские игры в японской столице "будут жестким экзаменом для белорусского спорта".

Тема спортивных достижений и физического здоровья в Ветковском районе особенно актуальна, констатируют местные обозреватели. Это один из пострадавших регионов от катастрофы на Чернобыльской АЭС, поэтому оздоровлению населения здесь уделяется особое внимание. "Чтобы привлечь население к физической культуре и спорту, конечно, необходимы условия. Всего в районах, пострадавших от аварии, действует 574 спортивных объекта", - рассказал главе государства первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

В прошлом году в Ветке ввели в эксплуатацию блок плавательных бассейнов. Спортивный объект выглядит достаточно выразительно и строго функционально: двухэтажное здание с двумя залами бассейнов. На базе спортивной школы открыто 11 учебных групп начальной подготовки с общей численностью учащихся более 120 человек.

Президент ознакомился с обустройством бассейнов, посетил тренировку воспитанников спортивной школы и предложил более масштабно подойти и к данной проблеме. По его мнению, спортивные объекты в городах, в том числе и в Ветке, должны использоваться не только для занятий физкультурой, но и для отбора и подготовки спортсменов. "Создаем (спортивные базы), деньги тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда имеем? - поинтересовался он. - Пусть вас не успокаивают Европейские игры. Токио на носу. Это для вас всех будет жесточайший экзамен".