Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область

То, что летний день на селе год кормит, в очередной раз напоминает поездка 25 июля белорусского руководителя в восточный район Гомельской области, где на птицефабрике хозяйства "Белоруснефть-Особино" презиенту РБ доложат о социально-экономическом развитии региона, финансовом состоянии предприятия и перспективах его развития.

В Ветковском районе Александр Лукашенко также ознакомится с уборкой зерновых культур на примере хозяйства "Радуга-Агро". Планируется, сообщает пресс-служба президента, что разговор будет посвящен формированию перспективной структуры площадей в регионе и возделыванию новых культур. Главе государства представят несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, изготовленных по его поручению.

Кроме того, в планы белорусского руководителя включено посещение местной детско-юношеской спортивной школы, где он ознакомится с инфраструктурой блока плавательных бассейнов, введенных в эксплуатацию в мае прошлого года. Александру Лукашенко также доложат о подходах к оздоровлению населения в чернобыльских районах.

О планах посетить Гомельскую область Лукашенко сообщил два дня назад во время республиканского селектора по вопросам уборочной кампании, на котором раскритиковал руководство региона за низкую урожайность сельскохозяйственных культур. Он напомнил, что уже не первый раз обращает внимание руководства области на необходимость пересмотра структуры посевных площадей в связи с изменением климата в регионе.