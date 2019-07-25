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Маленький мальчик залез на карниз

Рецензии
    25.07.2019, 16:40
Текст:   Алексей Литовченко
Две средних лет мадам, брюнетка и блондинка, живут по соседству в полном согласии, как две сестрички. Захаживают друг к дружке без ключей, как к себе домой, вместе праздники справляют, у обеих сыновья младшего школьного возраста - тоже не разлей вода, даже мужья у них внешне одинаковые, только один усат.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Но однажды сын той, которая брюнетка, выпадает из окна. Насмерть. И блондинка начинает вскоре после этого подозревать, что та винит в трагедии ее и желает как-нибудь страшно отомстить. Причем основания есть как для подозрений с одной стороны, так и для обвинений с другой.

Фото: kinopoisk.ru
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Некоторое время фильм Оливье Массе-Депасса "Материнский инстинкт" честно и старательно пыжится изображать интригу: кто из указанных дам слетел с катушек. Героини то обмениваются недобрыми взглядами, то мирятся и обнимаются, то души изливают, то бросаются инсинуациями, то снова мирятся, то опять зыркают.

Работает это недолго. Интрига сохраняется ровно до второго (далеко не последнего) трупа. Тогда-то все и становится до безобразия очевидно. Хотя многие все равно почему-то умудряются разглядеть в фильме какую-то непредсказуемость, сравнивая его с хичкоковскими шлягерами. Что не столько идет ему на пользу, сколько вгоняет в безнадежные долги за такой щедрый аванс.

Конечно, да, у Хичкока подобное было. И не у Хичкока, и совсем не у Хичкока, и у кого хочешь вообще. Поскольку применяемая здесь схема исправно служит в жанровом кино на протяжении многих десятилетий. Кто-то подозревает, что над ним сгущается зло. Причем зло может принимать различные формы - мистические или вполне бытовые. И необязательно злу сгущаться прямо над ним, но обязательно где-то рядом. Он уверен в своей правоте, пытается найти доказательства, однако никто ему не верит. Пока не становится (почти) слишком поздно.

Ну, вы поняли, о чем речь. Аналогов - тьма тьмущая. Как и различных вариаций. И вот с того момента, когда вы догадались, кто именно слетел с катушек и в ком, соответственно, заключено зло, фильм перестает представлять интерес как триллер. Остается одна стилизация.

Фото: kinopoisk.ru
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Стилизацию фильм изображает не менее старательно. Минимальными средствами: действие ограничено одной локацией и разворачивается условно в шестидесятые, о чем говорят наряды, прически, интерьеры и пара автомобилей. Музыка подобрана также подходящая, усердно нагнетает. Все очень бедненько, но аккуратно и со вкусом, - сказал бы оптимист. Реалист бы возразил: аккуратно и со вкусом - тут не поспоришь, но ведь бедненько очень. И откровенно банально.

Куда более опытный и мастеровитый Нил Джордан своей последней картиной "В объятиях лжи" тоже велосипеда не изобрел, мягко выражаясь. Та же избитая банальщина, по столь же избитой схеме. Но там-то есть Изабель Юппер. И Изабель Юппер там восхитительна. На ней там все держится - и держится крепко. У Оливье Массе-Депасса же, увы, нет ни Изабель Юппер, ни опыта и мастерства Нила Джордана. Упрекать его этим, безусловно, нельзя, но и оправдывать не стоит.

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