Макей провел переговоры с министром иностранных дел Латвии

На установившихся тесных контактах не только между дипведомствами Беларуси и Латвии, но и другими структурами власти акцентировал внимание глава белорусского МИД Владимир Макей на переговорах 25 июля с министром иностранных дел этой прибалтийской страны Эдгаром Ринкевичсом. Латвийский политик находится в Минске с 24-26 июля с рабочим визитом, передает БЕЛТА.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание своего визави, что двусторонние контакты становятся регулярными, в том числе и обмен визитами, что, по его мнению, способствует всестороннему углублению сотрудничества во всех сферах. Министр дал понять, что Минск всецело поддерживает развитие политического диалога и нацелен на расширение двусторонних контактов и "готовность открыто обсуждать чувствительные вопросы".

Глава латвийского МИД, в свою очередь, отметил доверительный и открытый характер обсуждения вопросов белорусско-латвийской повестки дня. В числе позитивных моментов министр назвал обмен информацией в военной сфере и обмен наблюдателями во время учений в Беларуси и Латвии. Эдгар Ринкевичс также обратил внимание, что имеется много вопросов, которые соседи открыто обсуждают, в том числе и те, по которым есть разногласия.