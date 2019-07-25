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25.07.2019 07:59
Рубрика: Общество

Назван ранний симптом миомы

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из "скрытых" симптомов миомы - доброкачественной опухоли матки - является боль в животе. Особенно стоит насторожиться, если дискомфорт сопровождается тяжестью в пояснице, проблемами со стулом, пояснил зарубежным СМИ доктор Крис Стил.

Эксперт рассказал, что чаще всего миома встречается у женщин в возрасте 30-50 лет. Рост новообразования связан с эстрогеном.

- После менопаузы миома сокращается. Если половое созревание произошло до 11 лет, то женщина подвергается воздействию эстрогена дольше. В этом случае бывает, что после удаления миомы появляется новая опухоль, - отметил Крис Стил.

Фото: iStock
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Между тем, миома достаточно распространенное заболевание и случается у 87% женщин. Но симптомы недуга проявляются примерно у 35%.

Чаще всего это люди с лишним весом, так как у них, как правило, повышен эстроген.

О том, как именно стоит лечить (и надо ли, если она не беспокоит) миому, стоит спросить проверенного специалиста, так как неправильно назначенное лечение, например, гормональными препаратами, может стать причиной роста новообразования.

Миома опасна тем, что может спровоцировать бесплодие или преждевременные роды.

Общество Здоровье
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