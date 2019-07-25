ПФЛ удалила "Газмяс" с сайта лиги, обвинив хакеров

Появление на сайте Профессиональной футбольной лиги клуба "Газмяс" стало результатом действий хакеров. Клуб уже удален с портала.

Пресс-служба ПФЛ прокомментировала "Чемпионат.com" появление на официальном сайте лиги клуба "Газмяс". На сайт была совершена атака хакеров, которые и добавили вымышленный клуб из популярного телевизионного шоу "Наша Russia". Поздно вечером 24 июля последствия этой атаки были устранены, а "Газмяс" исчез с сайта.

Напомним, что вечером 24 июля появились сообщения, что пользователи обнаружили на сайте ПФЛ клуб "Газмяс" из Москвы.