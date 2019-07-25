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В моих мечтаньях детских золотых

Рецензии
    25.07.2019, 22:49
Текст:   Екатерина Сосновская
В российский прокат вышел фильм, который можно назвать очень неожиданным для нашего времени. Французский режиссер Антуан Блоссье в эпоху тотального засилья кинокомиксов и психологических подростковых драм про секс, наркотики и рок-н-ролл рискнул снять фильм по мотивам наивного и трогательного романа конца XIX века. И ему удалось создать нечто увлекательное, доброе и сентиментальное.

Роман французского писателя Гектора Мало "Без семьи" по праву считается классикой детской литературы. Он был переведен на множество языков и экранизирован не менее 10 раз, в том числе Владимиром Бортко в 1984 году. В Советском Союзе это произведение любили и часто переиздавали, первым переводчиком романа был Алексей Николаевич Толстой. Наверное, на всем постсоветском пространстве не найти ребенка из читающей семьи, который с упоением не следил за удивительным путешествием подкидыша Реми.

Мальчонку, найденного у городских ворот, воспитала бедная крестьянская женщина мадам Барбарен. Ее муж-каменщик, много лет проработавший в Париже, вернулся домой калекой, ребенка семье не прокормить, и его ждет приют. На выручку Реми приходит бродячий музыкант Виталис, который выкупает мальчика у приемного отца за последние деньги.

В "Приключениях Реми" сюжет претерпел некоторые изменения и обрел новые смыслы. Создатели фильма сместили акцент с таинственного благородного происхождения Реми на его уникальный талант и поиск своего предназначения. Это позволило сделать историю более актуальной, при этом романтическое настроение и нравственная составляющая сюжета были сохранены. Кинокартина учит зрителя вере в себя и состраданию.

Фильм вобрал в себя лучшие элементы детского кино разных лет. Давно уже в прокат не выходили стоящие фильмы о дружбе людей и животных, пик их популярности пришелся на 90-е. В странствиях Виталиса и Реми сопровождают дрессированные животные - пес Капи и обезьянка Душка. У животных есть характеры, они - полноправные участники событий, и это придает фильму некоторую сказочность. Эффект усиливается за счет карикатурности отрицательных героев-людей.

Фото: youtube.com/ iVideos
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Невероятно удачным оказался актерский состав "Приключений". Роль мальчика исполнил начинающий французский актер Малом Пакуин. Ему прекрасно удалось изобразить талантливого ребенка с добрым сердцем. Его друга и учителя Виталиса сыграл "французский Аль Пачино" Даниель Отой. Обаятельный актерский дуэт вовлекает зрителя в сопереживание персонажам. Второстепенные персонажи подобраны не менее удачно.

Счастливый конец уготован не для всех героев истории, в фильме много тяжелых сцен, что важно для формирования эмпатии у подрастающего поколения. "Приключения Реми" - удачный выбор для семейного просмотра. Родители смогут окунуться в знакомую с детства атмосферу приключений и познакомить с ней своих детей. Это прекрасная альтернатива большинству выпускаемых в наши дни детских проектов. Что немаловажно - картинка на экране современная, а то знаем мы этих искушенных кинокомиксами детей.

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