Постановление администрации Псковской области от 22 июля 2019 года № 284 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за II квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом области от 22 декабря 2004 г. № 392-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Псковской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения 11 313 рублей, для трудоспособного населения - 12 276 рублей, для пенсионеров - 9 368 рублей, для детей - 11 057 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковская правда".

Губернатор области М.Ведерников

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