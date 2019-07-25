Пушков прокомментировал задержание танкера в порту Измаила

Арест российского танкера в украинском порту - это враждебный ход сторонников антироссийской политики в стиле экс-президента Украины Петра Порошенко, считает сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, в Киеве существует "заговор с целью срыва каких либо сдвигов в отношениях с Россией".

"Выборы прошли плохо для этих сил. Отсюда - арест СБУ российского танкера в порту Измаил", - написал Пушков в Twitter, добавив, что это "рассчитанный и преднамеренный ход сторонников тотальной враждебности к России в стилистике Порошенко".