Путин: Нужны предложения по развитию первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой. Ситуация в в первичном звене здравоохранения оказалась в центре внимания разговора. Несмотря на то, что строятся ФАП, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры, Путина беспокоит ситуация в этой сфере.

"Я ваш прошу представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения к началу следующего месяца", - сказал он.

Кроме того, президент указал на то, что медицинских работников по-прежнему беспокоит и недостаточный уровень заработной платы. Законом предписывается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. "Но платят меньше, что удивительно. Даже этого законодательного закрепления, этой законодательной нормы недостаточно", - заметил Путин.