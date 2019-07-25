Путин поздравил сотрудников органов следствия с их праздником

"С петровских времен ключевыми принципами следственной службы были честность, законность и справедливость, - напомнил Путин. - И сегодня вся деятельность Следственного комитета России, следственных подразделений МВД и ФСБ основана на них".

Президент также дал напутствие российским следователям. "Решая поставленные задачи, вам необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику, настойчиво и твердо вести борьбу с терроризмом, криминалом, коррупцией, а также внедрять новые технологии экспертизы, поиска и закрепления доказательств", - отметил глава государства.

Путин, кроме того, подчеркнул, что при любых обстоятельствах, всегда и всем должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел. Для виновных, по словам президента, должна быть обеспечена неотвратимость наказания, но обязательно "на базе достоверных, неопровержимых улик". В то же время тем, кто пострадал от преступных посягательств, должна быть гарантирована со стороны сотрудников органов следствия "надежная, действенная защита".

Глава государства выразил уверенность, что российские следователи будут работать именно так - ответственно, беспристрастно и безупречно. "С праздником, желаю вам успехов в службе, здоровья и всего наилучшего вашим близким", - заключил он.

Ранее в "Российской газете" вышло приуроченное к профессиональному празднику эксклюзивное интервью главного следователя страны - председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.