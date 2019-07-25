До 25 градусов тепла прогреется воздух в четверг в столице

Активные атмосферные фронты сегодня будут влиять на погоду в столичном регионе, а значит будет тепло, но временами могут пройти дожди. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, максимально днем воздух прогреется до +25 градусов, в вечерние часы - не ниже +16. Погода будет вполне комфортной, впрочем, временами могут идти дожди с грозами. Атмосферное давление немного выше нормы, 747 мм от ст.

Кстати, наиболее теплым 25 июля было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +36. А в 1928 году на термометре было +6,5.